Catalogne : "Nous avons des droits fondamentaux", clame un indépendantiste

et Bernard Poirette

publié le 27/10/2017 à 19:57

Les Catalans mettent en garde Madrid. Après la déclaration d'indépendance prononcée par le Parlement de la communauté autonome, vendredi 27 octobre, le gouvernement central a reçu l'autorisation du Sénat espagnol de mettre en application l'article 155 de la Constitution. Celui-ci permet au Premier ministre Mariano Rajoy de mettre sous tutelle la région catalane et de prendre des mesures coercitives à l'encontre des responsables indépendantistes.



La menace étant sur le point de devenir réalité, les Catalans préviennent qu'ils ne se laisseront pas faire et s'inquiètent d'un recours abusif de la force. Marti Anglada, délégué du gouvernement de la Catalogne à Paris, fait d'ailleurs un parallèle avec la situation en Turquie. "Nous sommes des citoyens européens. Nous avons des droits fondamentaux", clame l'indépendantiste au micro de RTL, illustrant son propos en affirmant qu'il ne peut être acceptable de "fermer nos télévisions".

Il existe, selon lui, un risque comparable à la situation des opposants en Turquie : "Si on nous applique les mêmes méthodes que Erdogan applique aux Turcs, alors il faudra que l'Union européenne cesse de fermer les yeux et dise quelque chose. (...) Nous ne sommes pas des citoyens de la Turquie, de la Russie de Poutine... Nous sommes des citoyens de l'Union européenne, comme les Français, les Italiens et les Allemands."

Marti Anglada souligne ainsi, de son point de vue, que le risque de débordements liés à la mise sous tutelle serait un fait exclusif du pouvoir central : "Il n'y a jamais eu de problèmes entre nous. La violence est arrivée avec la police espagnole. Il faut retenir ça".