publié le 30/10/2017 à 09:05

Observateur avisé de la politique internationale, Dominique de Villepin exprime son inquiétude concernant la situation en Catalogne, mise sous tutelle par l'exécutif central de Madrid après avoir déclaré son indépendance par le biais d'un vote de son Parlement. "Nous sommes à la merci du moindre dérapage", craint l'ancien premier ministre, qui considère qu'il n'y a "pas assez de politique" dans ce "dialogue de sourds".



Selon lui, la crise catalane doit être surveillée de près par l'ensemble des pays européens : "On est face à un de ces défis qui concerne non seulement l'Espagne et la Catalogne, mais également l'Europe. Nous assistons à une insuffisance de la dynamique des États-nations et, en même temps, à une insuffisance d'Europe". Il constate ainsi une "poussée identitaire" mais aussi une "poussée xénophobe", dans l'ensemble du continent.

Favorable à une solution menant à plus d'autonomie pour la Catalogne, Dominique de Villepin estime que l'avenir de l'Europe passe "vers plus de pouvoir donné aux régions". Il prend notamment en exemple la décentralisation appliquée en France : "Je crois qu'il faut développer ce dialogue avec les régions. On le voit bien un peu partout : c'est vrai dans les Hauts-de-France, dans le sud de la France... Et en même temps, il faut plus d'Europe. Ce qui m'inquiète le plus, dans ce problème que souligne la Catalogne, c'est que l'Europe reste trop immobile".