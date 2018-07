Brexit : que va-t-il se passer maintenant ?

publié le 26/06/2016 à 19:51

Selon Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Schuman, le Conseil européen prévu cette semaine aura bien lieu au complet, David Cameron étant présent pour venir expliquer et rendre compte des résultats du référendum du 23 juin. Il estime que l'avenir à court terme des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourra correspondre à deux cas de figure. Un "Brexit hard" qui marquerait une vraie séparation et rendrait ces relations similaires à celles qu'entretiennent les Britanniques avec la plupart des pays, ou un "Brexit soft" qui verrait les liens commerciaux entre les deux parties rester forts malgré tout.



Direction ensuite l'Egypte, avec Rémy Pigaglio, désormais ex-correspondant de RTL en Egypte, puisqu'il s'est fait purement et simplement expulser du pays. Il nous raconte que les conditions de travail des journalistes, notamment les Egyptiens, sont devenues particulièrement difficiles dans un pays où l'armée détient la plus grande partie des pouvoirs.

En Espagne, les élections législatives du dimanche 26 juin auront a priori du mal à dégager une véritable majorité au pouvoir, situation qui mine la vie politique du pays depuis six mois. Alors que le PP de Rajoy devrait arriver en tête, les regards se tourneront une fois encore vers le parti d'extrême-gauche Podemos, qui devrait terminer deuxième mais qui aura besoin d'une alliance pour espérer peser.