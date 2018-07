Brexit : quels sont les enjeux de ce sommet européen ?

publié le 28/06/2016 à 08:13

Que va-t-il se passe dorénavant dans l'Union européenne ? Les chefs d'État et de gouvernement ont rendez-vous à Bruxelles ce mardi 28 juin alors qu'ils vont tenter de déclencher la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne mais surtout de s'efforcer à tirer les leçons de ce référendum qui a conduit au Brexit.



Comment l'Europe en est arrivée là mais surtout comment éviter que cette envie d'indépendance ne se propage à d'autres pays ? Tant de questions auxquelles devront répondre les pays européens. Alors que le Royaume-Uni a essayé lundi de rassurer les marchés sur sa capacité à surmonter la crise née du vote pour un Brexit et a vu la note de sa dette abaissée, l'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé leur volonté de donner une "nouvelle impulsion" au projet européen.



Pour le vice premier ministre Belge, le sommet de ce mardi 28 juin va poursuivre deux objectifs. Déjà, "comment sortir de l'Union européenne, si la Grande-Bretagne veut vraiment en sortir". En clair, il faudra confirmer la sortie de manière formelle. Le cas échéant, négocier avec les Britanniques pour en déterminer les conditions. Didier Reynders explique sa pensée : "Nos étudiants doivent toujours pouvoir partir faire leurs études en Grande-Bretagne et nos entreprises doivent pouvoir travailler ensemble."



Certains dossiers brûlants à gérer

Le deuxième enjeu du sommet est de "savoir comment l'on peut améliorer l'intégration européenne". Moins d'une semaine après le départ du Royaume-Uni cela apparaît comme déterminant. "Il faut que les Européens voient les mises en œuvre concrètes des décisions", va répéter l'homme politique. Cela constitue pour lui le meilleur moyen de lutter contre les griefs récurrents faits à l'Europe. "S'il y a euroscepticisme, c'est parce qu'on n'avance pas assez sur certaines décisions", estime-t-il.

Les dossiers le plus brûlants sont, "la migration, la création d'énergie, les règles fiscales et sociales". Selon lui, une réponse sur l'immigration est attendue par les citoyens européens. "Il faut mettre en œuvre le contrôle aux frontières de l'Europe et la répartition des migrants au sein des pays" indique-t-il. Et pour ce faire, il veut développer les partenariats à l'échelle de l'Europe. Quitte à ce que tous les pays de l'UE n'en fassent pas partie. "Essayons d'avoir des partenariats à dimension variable", propose Didier Reynders. Derrière cela, la volonté de faire avancer les sujets qui nécessitent des réponses urgentes au niveau communautaire en évitant certains blocages.