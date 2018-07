publié le 28/06/2016 à 00:31

L'Angleterre perd son précieux triple A. Les agences de notation Standard & Poor's (S&P) et Fitch ont dégradé la note de la dette du Royaume-Uni, lundi 27 juin, qui a été abaissée de deux crans, passant de "AAA" à "AA". Plus inquiétant encore : assortie d'une perspective négative, la note n'est pas à l'abri d'une nouvelle baisse. Pour expliquer son choix, S&P évoque "l'incertitude" liée au Brexit, anticipant "un contexte politique moins prévisible, moins stable et moins efficace" dans les mois à venir. Par conséquent, l'accès au marché financier britannique s'annonce plus incertain, selon l'agence.



Fitch a également abaissé la note britannique, prédisant un "ralentissement brutal" de la croissance dans le pays. L'agence pointe la possibilité d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse comme un risque sérieux pour l'avenir. Dès vendredi 24 juin, Moody's, troisième grande agence de notation, avait abaissé sa perspective sur la dette britannique, passée à "négative", prélude là aussi à une possible dégradation.

Les notes délivrées par les agences de notation, sortes de certificats de solvabilité, dictent les conditions auxquelles les entreprises ou les pays peuvent s'endetter sur les marchés financiers. Plus la note est basse, plus les taux d'intérêts exigés par les créanciers seront élevés. Il s'agit donc d'un coup dur pour le Royaume-Uni, qui a décidé par voie référendaire de sortir de l'Union européenne, jeudi 23 juin.