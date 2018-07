publié le 29/05/2017 à 22:46

Les étudiants de la faculté de médecine de l'Université libre de Belgique ont reçu une invitation un peu particulière pour leur remise de diplôme. Le secrétariat de la faculté leur a envoyé un mail où il est écrit que "d'un point de vue esthétique, il est préférable que les jeunes femmes revêtent une robe ou une jupe ainsi qu'un joli décolleté et les hommes, un costume. Bien entendu, Mesdames, cette consigne n'est pas obligatoire".



Une capture d'écran du mail a été partagée sur les réseaux sociaux. Des twittos ont partagé leur indignation et ont dénoncé le caractère sexiste du mail. Simon se demande "comment s'est possible d'atteindre ce niveau". Maxime dénonce un "bel exemple de lettre sexiste que vous envoyez aux étudiants de médecine". Le doyen de la faculté a confirmé à RTL Belgique qu'il ne s'agissait pas d'un canular. "J'ai eu confirmation que le mail était bien parti du secrétariat. Ils doivent me dire lundi quelle est la personne qui l'a écrit (...) C'est probablement une femme qui est à l'origine de cet écrit, puisque le secrétariat n'est composé que de femmes. C'est étonnant".

À découvrir aussi dans "Clics à la une"

À Cannes, Joaquin Phoenix a reçu le prix d'interprétation masculine pour sa performance dans You Were Never Really Here. Les internautes ont beaucoup parlé de sa réaction. Quand son nom est prononcé, l'acteur n'a pas compris qu'on parlait de lui. Et donc il reste tranquillement installé sur son fauteuil, tout le monde l'applaudit, la caméra est sur lui. Mais il ne comprend toujours pas ce qui se passe. La caméra zoome encore un peu, on lui tape sur l'épaule. Ah et là, c'est bon, ça a fait tilt. L'acteur se lève pour rejoindre la scène. Sauf qu'il ne pensait pas gagner et il a décidé de porter aux pieds des Converse. Il a raconté qu'il avait fait renvoyer ses chaussures vernis et a reconnu que "ses chaussures ne sont pas de circonstance".

quand t'as pas compris que tu as gagné pic.twitter.com/wYoaEbtgvB — Philou (@philousports) 28 mai 2017

Préparez-vous demain, c'est le retour de la série House of Cards. La saison 5 arrive sur Netflix. Et c'est Frank Underwood lui-même qui nous le rappelle. Il a juste posté sur Twitter un mot : "Demain". Normalement, les 13 épisodes seront mis en ligne d'un coup par Netflix à 9h01. Et sur les réseaux sociaux, l'attente est quasi insoutenable pour les fans.