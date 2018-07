et AFP

publié le 30/05/2016 à 11:33

Ce lundi 30 mai, une femme a été portée disparue et présumée décédée après avoir été happée par un crocodile lors d'une baignade nocturne avec une amie. L'incident aurait eu lieu à Thornton Beach, au nord de l'Australie, aux alentours de 22h30. Les deux femmes, des touristes australiennes d'une quarantaine d'années, avaient décidé de nager dans une zone connue pour être infestée de crocodiles.



"Elles avaient de l'eau jusqu'à la taille quand un crocodile a vraisemblablement happé l'une des deux" a détaillé un officier de police. Il a ensuite ajouté : "Son amie a courageusement tenté de la tirer en direction de la plage mais n'y est pas parvenue et la femme a disparu." Juste après l'accident, elle a alerté un commerce voisin et la police. Elle est indemne, mais "très choquée" ont rapporté les policiers.

Un hélicoptère équipé de caméras thermiques a été dépêché sur les lieux, mais n'est pas encore parvenu à localiser la victime. Le nombre de crocodiles a fortement augmenté depuis une loi de 1971 les protégeant. On estime leur population à environ 100.000 dans les régions tropicales de l'Australie. Chaque année, ils sont en moyenne responsables de la mort de deux personnes.