Australie : un référendum historique sur les droits des Aborigènes organisé

Une journée qui pourrait être historique pour l'Australie. Les électeurs votent samedi 14 octobre sur l'octroi d'une reconnaissance accrue des droits des citoyens aborigènes, lors d'un référendum qui a mis en évidence les profondes divisions de la société australienne, plus de 200 ans après la colonisation britannique.

Toutefois, la réforme a peu de chances d'être adoptée au regard des derniers sondages qui donnent environ 40% au "oui" et 60% au "non". Près 18 millions d'électeurs doivent se prononcer sur la réforme de la Constitution de 1901, appelée "La Voix", qui, si elle était adoptée, permettrait aux Aborigènes et insulaires du détroit de Torres, d'être reconnus pour la première fois dans la Constitution et créerait un organe consultatif à propos des lois ayant un impact sur leurs communautés.

Pour les partisans de "La Voix", cette réforme contribuerait à panser les plaies encore vives d'un passé brutal de colonisation et de répression raciale en Australie. Aujourd'hui, les Australiens autochtones, dont les ancêtres vivent sur le continent depuis au moins 60.000 ans, ont les mêmes droits que les autres citoyens, mais ils souffrent toujours de fortes inégalités.

Les opposants craignent des divisions au sein de la société

L'espérance de vie des Aborigènes est inférieure d'environ huit ans à celle des autres citoyens. Statistiquement, leurs enfants sont moins éduqués et deux fois plus susceptibles de mourir pendant l'enfance. Les sondages ont régulièrement montré que la plupart des Australiens se soucient peu des problèmes des communautés indigènes et placent cette question en bas de la liste des priorités publiques.

Après avoir longtemps été en tête des sondages, le "oui" est à la traîne depuis que l'opposition conservatrice, dirigée par l'ancien ministre de la Défense Peter Dutton, combat le projet. Les opposants à la réforme critiquent un bricolage constitutionnel qui créerait des divisions au sein de la société et ne serait pas efficace pour améliorer le sort des communautés autochtones.

De fausses informations ont par ailleurs circulé ces derniers mois, selon lesquels que l'organe consultatif qui pourrait naître de ce référendum pourrait par exemple imposer l'expropriation de propriétaires terriens.

Une réforme portée par le Premier ministre australien

Partisane du "oui", Karen Wyatt, 59 ans, s'efforce de "rester positive" malgré une défaite qui lui semble inévitable, déclare-t-elle à l'AFP. Si "La Voix" est rejetée, ce serait "un jour de honte pour l'Australie", estime Karen Wyatt. "Je pense que cela en dit long sur la trajectoire de ce pays", poursuit-elle.

Dee Duchesne, 60 ans, qui a fait campagne pour le "non", explique vouloir "éviter qu'une couche supplémentaire de bureaucratie ne s'ajoute à notre Constitution". Elle confie avoir été traitée de raciste alors qu'elle distribuait des tracts près d'un bureau de vote de Sydney. "Je ne le suis pas", affirme-t-elle.

Le Premier ministre australien de centre-gauche, Anthony Albanese, s'est lui fortement mobilisé en faveur du "oui". À la veille du référendum, Anthony Albanese a encore appelé les électeurs australiens à voter en faveur de cette réforme.

"Il n'en coûtera rien aux Australiens de faire preuve de gentillesse, de penser avec leur coeur et leur tête lorsqu'ils entreront dans l'isoloir demain", a déclaré Anthony Albanese depuis la ville d'Adélaïde, capitale de l'État d'Australie-Méridionale (sud).

Une victoire du référendum "pourrait améliorer la vie" des Aborigènes australiens, a-t-il encore plaidé. Le vote est obligatoire pour les 17,5 millions d'électeurs australiens. Afin d'être adoptée, la réforme doit toutefois recueillir une majorité de vote au niveau national, mais aussi dans au moins quatre des six État du pays.