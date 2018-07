publié le 28/07/2016 à 20:22

L'argentier du Vatican, le cardinal George Pell fait l'objet d'une enquête sur des accusations de pédophilie a annoncé la police australienne ce jeudi 28 juillet. "C'est une affaire sur laquelle nous avons enquêté et sur laquelle nous enquêtons toujours", a déclaré le commissaire principal de la police de l'État de Victoria, confirmant un rapport explosif diffusé mercredi par la télévision publique australienne ABC.



Quelques mois auparavant, le plus haut représentant de l'Église catholique en Australie avait déjà longuement témoigné par visio-conférence depuis Rome, dans le cadre d'une commission d'enquête royale australienne. Elle s’intéressait à la manière dont l'Église avait réagi aux accusations de pédophilie visant des prêtres, ayant eu lieu dans les années 1970. Le cardinal avait alors formellement démenti avoir eu connaissance des actes perpétrés.

Cette fois, George Pell est lui-même mis en cause par deux hommes maintenant âgés d'une quarantaine d'années. Ils affirment avoir été l'objet d'attouchement de la part de l'homme d'Église, dans les années 1978 et 1979. Les faits se seraient déroulés dans une piscine de Ballarat, où George Pell a grandi et travaillé. "Vous savez, sa main qui vous touche le sexe à travers le maillot ou le short. Et puis petit à petit, ça devient la main dans le maillot", a raconté l'un des plaignants, à ABC. Un autre témoignage soutient que le cardinal se serait aussi montré nu devant trois garçons de 8 à 10 ans dans un vestiaire pendant l'été 1986. La chaîne dit avoir 8 procès-verbaux d'auditions de témoins.

De son côté George Pell a rejeté les accusations, laissant entendre qu'il était victime d'un complot, ont fait savoir ses services dans un communiqué. Il a dénoncé "une campagne de diffamation scandaleuse, qui semble orchestrée par ABC". "Les accusations faites sur ABC ne reflètent pas l'homme que je connais ni le comportement que j'ai observé pendant 55 ans", a renchéri l'archevêque de Melbourne Denis Hart.