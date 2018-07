publié le 29/08/2016 à 15:49

Des retrouvailles à l'autre bout du monde. Le 14 juillet, Adélaïde, une jeune Australienne de 22 ans, était fauchée sur la Promenade des Anglais, par le camion conduit par Mohamed Lahouaij Boulehl. Un homme lui avait tenu la main jusqu'à l'arrivée des secours. Il vient de la retrouver, chez elle, à Sydney, devant les caméras de la chaîne australienne Sunday Night.



C'est lors d'un banquet familial qu'est arrivé l'invité surprise, Patrick Sergent. Leurs destins s'étaient croisés à Nice le 14 juillet. "C'était la terreur absolue, j'étais allongée sur le sol, je souffrais et je ne voyais mes amis nulle part." Quelques secondes plus tard, un homme est alors arrivé pour veiller sur elle. "Je ne me souvenais que de son visage, et de ses longs cheveux qui tombaient en avant. J'ai deviné qu'il ne parlait pas anglais, parce qu'il ne me disait rien. Il s'assurait seulement que j'avais toujours son visage en pleine vue."

À l'hôpital, où elle était traitée pour des brûlures au 3e degré, Adélaïde avait aussi reçu une visite impromptue : "Il est entré sans s'annoncer, il m'a juste dit 'c'est moi Patrick', mais je ne le reconnaissais pas, jusqu'à ce qu'il me montre ses longs cheveux, et là le déclic a été immédiat." Même si elle n'est pas tout à fait remise physiquement, le moral d'Adélaïde va mieux. D'après elle, ces retrouvailles avec Patrick symbolisent tout le bien qui peut naître des événements les plus tragiques.