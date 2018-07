publié le 30/06/2016 à 12:17

L'enquête se poursuit après le triple attentat-suicide perpétré à l'aéroport d'Istanbul. Les forces de police stambouliotes ont effectué une descente simultanée dans 16 adresses de la ville, a indiqué l'agence de presse progouvernementale Anadolu, sans préciser la nationalité des étrangers. Ce jeudi 30 mai, pas moins de 13 arrestations, dont celles de trois étrangers, ont eu lieu après le triple attentat-suicide dans lequel ont été tuées 42 personnes à l'aéroport international Atatürk.

Selon un responsable turc "il est possible qu'au moins un des kamikazes soit de nationalité étrangère". Le journal Hürriyet a affirmé que l'un des trois assaillants est un certain Osman Vadimov, un Tchétchène d'origine russe.





Le déroulement du raid macabre dans le terminal des vols internationaux d'Atatürk, un grand aéroport très moderne, le troisième d'Europe, commençait à se clarifier. Le Premier ministre Binali Yildirim a expliqué tard mercredi que "les terroristes, après avoir d'abord voulu passer les (premiers) contrôles de sécurité" juste à l'entrée de l'aérogare, se sont ravisés et "sont revenus avec des fusils-mitrailleurs qu'ils ont sortis de leurs valises avant de passer les contrôles en tirant sans discrimination sur les gens". "L'un d'entre eux s'est fait exploser à l'extérieur" et "les deux autres ont profité de la panique, sont entrés dans l'aéroport et se sont fait exploser", a-t-il dit.

L'attaque contre l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe n'a pas été revendiquée mais les autorités turques ont évoqué la piste de l'État islamique alors que certains "indices pointent vers Daesh". Le groupe islamique a été accusé d'avoir commis plusieurs attaques meurtrières sur le sol turc depuis l'an dernier.