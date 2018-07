et AFP

publié le 27/09/2017 à 01:36

C'est une petite révolution que l'Arabie Saoudite s'apprête à effectuer. Les femmes du royaume ultraconservateur du Golfe vont être autorisées à conduire, dès juin 2018, selon un décret royal publié mardi 26 septembre dans la soirée par l'agence de presse officielle SPA. Le roi Salmane a ordonné "de permettre d'accorder le permis de conduire aux femmes en Arabie Saoudite", indique le texte.



L'interdiction de conduire imposée aux femmes était vivement critiquée par les organisations de défense des droits de l'Homme. Avant de l'abolir, le souverain saoudien a pesé les "inconvénients de l'interdiction et ses avantages", précise le décret.



L'Arabie Saoudite est le seul pays au monde où les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de conduire. Elle sont également soumises à la tutelle d'un homme de leur famille (généralement le père, le mari ou le frère) pour faire des études ou voyager.

Vers moins de restrictions et plus de divertissements

Mais dans le cadre de son ambitieux plan de réformes économiques et sociales à l'horizon 2030, Ryad semble assouplir certaines de ces restrictions et tente prudemment de promouvoir des formes de divertissement malgré l'opposition des ultraconservateurs.



Samedi, des centaines de Saoudiennes avaient pris place pour la première fois dans un stade de Ryad, à l'occasion de la fête nationale qui a donné lieu à des concerts et des feux d'artifice. Jusque-là, les femmes n'étaient pas admises dans les stades en application de la règle de séparation entre les sexes dans les espaces publics.