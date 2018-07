Angela Merkel dénonce le caractère anti-musulmans du décret de Donald Trump

et AFP

publié le 30/01/2017 à 16:03

Le décret a été signé vendredi 27 janvier. Lundi 30 janvier, Angela Merkel a dénoncé les restrictions à l'immigration aux États-Unis instaurées par ce texte, estimant que les musulmans étaient la cible de cette décision, qui va à l'encontre des principes de l'aide internationale aux réfugiés.



"La lutte nécessaire contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser le soupçon contre les personnes en fonction de leur croyance, en l'occurrence ici des personnes de foi musulmane, ou en fonction de leur origine", a déclaré la chancelière allemande devant la presse. Le texte interdit aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane de pénétrer sur le territoire américain : l'Irak, l'Iran, le Yémen, la Libye, la Syrie, le Soudan et la Somalie.

Depuis 2015, l'Allemagne a ouvert ses frontières à plus d'un million de demandeurs d'asile. Une décision qui en a fait une cible de choix pour Donald Trump, qui a régulièrement attaqué cette politique d'accueil, et qui a même sous-entendu qu'Angela Merkel était la cause de l'attentat commis le 19 décembre à Berlin, sur un marché de Noël, par un demandeur d'asile tunisien qui avait été débouté de sa demande. 12 personnes ont perdu la vie lors de ce drame.