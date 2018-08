publié le 31/08/2018 à 14:46

Aucun mort n'est à déplorer. Vendredi 31 août, un homme armé d'un couteau a attaqué des passants dans la gare centrale d'Amsterdam au Pays-Bas. Deux ont été blessés. L'assaillant a été neutralisé et touché par balles et tous ont été transportés à l'hôpital, selon la police locale.



"La police a tiré sur un suspect suite à un incident à l'arme blanche à la gare d'Amsterdam-Central", a-t-elle déclaré sur Twitter. Elle a précisé peu après que la gare a été fermée et non évacuée. Seules deux voies ne sont pas accessibles aux passagers.



Le trafic des trams au départ de la gare a cependant été interrompu. Des informations plus précises ne sont pas disponibles pour l'instant, a indiqué la police.

Environ 250.000 personnes se rendent chaque jour dans cette gare très fréquentée de la capitale néerlandaise, selon les statistiques fournies par le guide de voyage Amsterdam.info.