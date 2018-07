publié le 31/10/2017 à 10:10

Êtes-vous êtes prêt à laisser le livreur d’Amazon entrer chez vous quand vous n’êtes pas là ? Amazon Key - comme "clé" en anglais - vous le permet en tout cas. Aux États-Unis, Amazon est devenu un géant de l’économie, plus encore qu’en France. Il est courant outre-Atlantique de faire ses courses sur Amazon, et pas seulement pour des livres. Les Américains peuvent tout se faire livrer, parfois en quelques heures. Bientôt cela se fera par drones. Bref, Amazon a révolutionné le commerce aux États-Unis.



Il y a quand même un gros bémol à tout cela. Si vous n’est pas chez vous, où le livreur peut-il laisser le carton ? Si vous devez aller le récupérer à un dépôt, cela revient à aller dans un magasin classique. Mais si le livreur vous le laisse devant chez vous, on risque de vous voler votre carton, ou il peut être abîmé par la pluie. Et puis si vous avez des cartons devant chez vous et qui ne sont pas ramassés pendant plusieurs heures ou pendant toute une nuit, des cambrioleurs peuvent comprendre que vous n’êtes pas là. Donc si vous êtes d’accord, Amazon propose de rentrer chez vous en votre absence.

Une serrure connectée

Pour ce faire, nul besoin de confier une clé à Amazon. Le site propose - ou plutôt vous vend à partir de 250 dollars (215 euros) -, une serrure spéciale à installer sur votre porte, électronique, un peu comme dans les hôtels. Cette serrure est connectée à Internet. Le livreur arrive, la serrure électronique vérifie qu’il est à la bonne adresse, devant la bonne porte, que ce qu’il vient livrer correspond bien à la commande.

Il reçoit alors un code sur son téléphone, un code à usage unique, qui lui permet de déverrouiller la porte et d’entrer, mais une seule fois. Un peu comme les banques, si vous faites des virements ou des paiements avec votre application bancaire sur votre téléphone, mais on vous envoie un code pour un usage unique. Le livreur dépose le carton, et il repart.

Une caméra à acheter pour contrôler le livreur

Pour éviter tout débordement, pour que le livreur ne soit par exemple pas tenté de cambrioler le domicile auquel il se rend, Amazon vend aussi une petite caméra que vous fixez devant la porte, à l’intérieur. Donc quand le livreur arrive, vous êtes au travail ou en train de vous balader, vous recevez une notification pour vous dire que le livreur vient d’arriver, vous cliquez dessus et vous pouvez voir en direct par vidéo la livraison, vérifier que le livreur repart sans emporter le vase que vous a offert votre belle-mère pour votre mariage.



Certes, cela peut quand même être gênant de laisser quelqu’un entrer chez soi, mais est-ce plus dangereux ou bizarre que de monter dans la voiture d’un inconnu qu’on a trouvé avec Uber ?



Ce service va être proposé dans 37 villes américaines à partir du 8 novembre. Plusieurs problèmes sont quand même posés : il ne faudrait pas que votre chien morde le livreur ou que le chat s’échappe si la porte est ouverte. Et puis Amazon aurait donc une camera branchée chez vous, problème de confidentialité. Mais beaucoup d’Américains ont déjà installé Amazon Alexa, un assistant personnel intelligent, connecté, qui peut donc déjà enregistrer tout ce qui se passe chez vous.