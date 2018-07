avec Félix Roudaut et AFP

publié le 27/08/2016 à 10:00

Alstom démarre sa rentrée sur les chapeaux de roue. Le groupe de transport a annoncé vendredi 26 août la signature d'un contrat historique de 1,8 milliards de dollars pour vendre ses 28 "TGV" nouvelle génération, prénommés "Avelia Liberty", à la compagnie ferroviaire américaine Amtrak. Le fleuron français va fournir les rames de la future liaison à grande vitesse Washington - Boston. L'homme d'affaires pourra ainsi relier les deux villes, distantes de 730 kilomètres, en 2h30, soit une demi-heure de moins qu'aujourd'hui.



Grâce à cette modernisation de ses équipements, la compagnie Amtrak espère continuer à gagner du terrain sur le secteur aérien (+40% d'activités ces dernières années). Jérôme Wallut, responsable d'Alstom en Amérique du Nord, a constaté la montée en puissance du train auprès du businessman. "Ce système de transport permet aux hommes d'affaires d'avoir une alternative au transport aérien" afin de gagner du temps dans les transports, explique-t-il.

La clientèle haut de gamme qui sillonnera le poumon économique de l'Est américain à près de 300km/h attend un confort à la hauteur de ses attentes. "Il y aura une connexion Wi-Fi complète et continue (...) ainsi qu'une salle de réunion dans le train", annonce Jérôme Wallut. Alstom va donc fournir 28 trains modernes d'ici 2023 et assurer la maintenance des appareils pendant encore 15 ans.