publié le 25/02/2017 à 20:06

Une voiture a foncé dans la foule en Allemagne. Vers 16 heures, un homme au volant d'une voiture sombre a foncé dans un groupe de personnes dans la ville de Heidelberg. Au total, trois personnes ont été blessées dans cette attaque, et l'une d'entre elles a succombé dans la soirée. La police a indiqué ne pas être en mesure de dire s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou non. "La personne gravement blessée est morte vers 18h (17H00 GMT). Il s'agit d'un ressortissant allemand de 73 ans", a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant qu'un Autrichien de 32 ans et une Bosnienne de 29 ans avaient été légèrement blessés.



Après l'incident, "le suspect est sorti du véhicule et s'est éloigné à pied, armé d'un couteau", ont par ailleurs expliqué dans un communiqué les services de police. Alerté par des témoins, une patrouille a pu localiser l'individu et l'arrêté 150 mètres plus loin. Lors de l'interpellation les "fonctionnaires ont fait usage de leurs armes à feu". "Le suspect est grièvement blessé et se trouve à la clinique de Heidelberg", est-il ajouté.

Selon le quotidien populaire allemand Bild, l'homme souffrait de troubles psychiatriques. Les autorités n'ont elles donné aucune indication à ce sujet. Ces dernières sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste pesant sur l'Allemagne, particulièrement depuis l'attentat au camion-bélier en décembre à Berlin revendiqué par Daesh. 12 personnes avaient péri dans cette attaque terroriste.

La mouvance jihadiste a connu ces deux dernières années un essor croissant dans le pays. Les services de renseignement intérieur estiment à environ 10.000 le nombre d'islamistes radicaux dans le pays dont 1.600 soupçonnés de liens avec le "terrorisme". Outre l'attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l'EI a revendiqué en 2016 un meurtre à Hambourg, un attentat à la bombe (15 blessés) et une attaque à la hache (5 blessés).