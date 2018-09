Allemagne : neuf blessés dans des heurts entre pro et anti-étrangers

et AFP

publié le 02/09/2018 à 09:52

En Allemagne, les tensions sont montées d'un cran. Neuf personnes ont été blessées en marge de nouvelles manifestations antagonistes de plus de 8.000 personnes samedi 1er septembre à Chemnitz en Allemagne, organisées d'un côté par la droite ultra anti-immigrés et en face par des mouvements de gauche.



Cette ville de la Saxe, ancienne RDA, est le théâtre depuis plusieurs jours des manifestations organisées par l'extrême droite allemande contre les étrangers, après le meurtre présumé dont est suspecté un demandeur d'asile.

Il y a une semaine, 800 sympathisants d'extrême droite avaient effectué une "chasse aux étrangers" dans la ville, après l'homicide qui a mis le feu aux poudres. Des heurts entre les manifestants les plus virulents de chaque côté sont venus troubler la fin de la manifestation.



La police a indiqué que neuf personnes avaient été blessées lors de son intervention pour éviter des affrontements directs, dans un communiqué publié tard dans la soirée. Une équipe de la télévision publique locale MDR a déposé plainte après avoir été agressée lors d'un tournage. Un membre de l'équipe a été blessé et son matériel cassé. Un Afghan de 20 ans a par ailleurs été roué de coups par des hommes cagoulés.

Deux camps radicalement opposés

Environ 4.500 personnes ont défilé à l'appel de divers mouvements d'extrême droite, principalement l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et le rassemblement anti-islam et anti-Merkel Pegida. Certains scandaient "nous sommes le peuple", reprenant le slogan des manifestants lors de la chute du régime communiste de RDA à l'automne 1989, ou encore "Merkel dégage !" en portant des drapeaux allemands.



D'autres défilaient avec de grands portraits de victimes d'attaques perpétrées, selon eux, par des demandeurs d'asile. En parallèle, à l'appel de plusieurs associations et partis politiques de gauche, environ 3.500 personnes, selon la police, ont défilé en répondant au mot d'ordre : "le cœur plutôt que la haine".



"Chemnitz n'est ni grise ni brune", pouvait-on lire sur une immense affiche collée sous l'imposant buste de Karl Marx situé devant l'Hôtel de Ville. Chemnitz fut baptisée Karl-Marx-Stadt durant la période communiste en RDA.