publié le 25/07/2016 à 12:25

La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche 24 juillet vouloir aider les migrants syriens à la reconstruction de leur pays. Pour cela, elle a annoncé que l'armée allemande allait assurer la formation de plus de 100 migrants. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'objectif est d'enseigner des disciplines comme l'artisanat, la technologie, la médecine et la logistique. "L'idée, c'est qu'un jour, ils regagneront la Syrie et aideront à la restaurer", a ainsi expliqué la ministre. Il n'est pour l'instant pas précisé si cette initiative sera étendue à l'ensemble des réfugiés qu'a accueilli l'Allemagne. En 2015, plus d'un million de migrants étaient entrés dans le pays.



La ministre a aussi évoqué la possibilité de participer à la formation des forces de sécurité de la Syrie. Elle souhaite en outre développer la diversité dans l'armée allemande. Pour cela, elle se positionne en faveur du recrutement de plus de migrants. S'ils n'ont pas le droit de servir directement dans l'armée, ils peuvent néanmoins remplir des missions pour elle. La femme politique avait récemment suscité la polémique au sein de son clan conservateur en suggérant d'enrôler des citoyens de l'UE au sein de l'armée fédérale.