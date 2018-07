Allemagne : Horst Seehofer, vieux baron de la politique allemande

publié le 28/06/2018 à 20:20

Son ombre plane sur le Conseil européen ce soir à Bruxelles. Horst Seehofer a mis Angela Merkel sous pression. Sa stature de géant d'un mètre 93 en impose. Ses propos aussi, à 69 ans, il est un vieux baron de la politique allemande. Lui et Angela Merkel se fréquentent, s'affrontent depuis des années.



À elle la CDU, à lui la CSU, l'Union Chrétienne sociale, à droite de la CDU : deux alliés historiques. Mais voilà, il est nerveux aujourd'hui Horst Seehofer, son fief de Bavière pourrait basculer vers l'extrême-droite, alors il hausse le ton.

Il est né en 1949 entre Munich et Nuremberg dans le Land le plus riche d'Allemagne qui oscille toujours entre les traditionnelles culottes de cuir et la modernité. Horst Seehofer vient d'un milieu très modeste et pieux, un père conducteur de camion, une mère femme au foyer. Il n'a jamais réussi à obtenir son Abitur, le bac allemand.

Il se revendique proche du peuple

Il fait toute sa carrière professionnelle en tant que fonctionnaire municipal. Il s'en vante d'ailleurs, disant qu'il n'y a pas homme politique allemand plus proche du peuple que lui. La politique, il y entre en 1971. À l'époque, on le qualifie de figure punk de la CSU au milieu des notables. Il grimpe jusqu'à devenir le puissant ministre-président de Bavière.



Il a aussi été ministre de la Santé d'Helmut Kohl dans les années 90, et ministre de la santé et de l'Alimentation d'Angela Merkel il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, il a perdu son poste à Munich, mais il reste à la tête d'un super-ministère au niveau du pays, avec l'Intérieur, le bâtiment et la patrie et avec 8 secrétaires d'Etat sous ses ordres.

Des propos anti-migrants

Affaibli politiquement, poussé de son trône bavarois par plus droitier encore que lui, il conserve pour l'instant la présidence de la CSU et essaie de sauver sa peau avec des propos qui choquent avant les élections régionales en Bavière en octobre prochain...



"L'islam ne fait pas partie de l'Allemagne, l'Allemagne est marquée par le Christianisme", déclare celui qu'on surnomme Crazy Horst. Pour sauver sa peau, il a placé une épée de Damoclès au-dessus de la tête de son ennemie intime, Angela Merkel : "Je suis ravi d'avoir réveillé d'un baiser l'Union Européenne" se réjouit Horst Seehofer. Rendez-vous après-demain pour voir s'il remporte la partie.