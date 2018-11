Vous saurez tout sur le zizi !

publié le 16/11/2018 à 13:00

Le-juste-milieu

Tout, tout, tout, vous saurez tout...

Dans cette période où l’on découvre que les hommes testostéronés, brandissant leur sexe comme un instrument de pouvoir et de domination, sont plus nombreux que ce que l’on imaginait, il n’est peut-être pas inutile de « revenir aux fondamentaux », comme dit le politique, en essayant de décrire cette « machinerie sexuelle », puis d’expliquer clairement son fonctionnement, dont on ne soupçonne pas l’extraordinaire complexité et l’indicible perfection. Pour nous aider à y voir plus clair, le médecin et écrivain Eric Bouhier sera notre invité !





à lire : Le juste milieu, le sexe de l'homme comme vous ne l'avez jamais lu publié chez Plon.