Voilà ce qui arrive à un œuf coulant par -33°C

publié le 11/02/2019 à 05:05

Le froid que traverse les États-Unis depuis plusieurs jours peut donner lieu à des choses étonnantes. Dans le Minnesota, Nathan Ziegler, un passionné de l'hiver et des températures extrêmes, a l'habitude de filmer et de publier sur Youtube des expériences scientifiques amusantes et loufoques par temps froid.



Et l'une des dernières vidéos en date consiste à faire geler, par -33°C, un œuf en train de couler. Suspendu entre des tranches de pain pour le maintenir en l'air, l'œuf cru et percé commence par s'écouler et gèle au bout de quelques instants. De quoi donner la vision irréelle d'un œuf en suspension.

Dans ses autres vidéos, tournées dans le même esprit, Nathan Ziegler s'amuse également à faire de la luge assis sur une serviette congelée, ou encore à sauter sur un trampoline recouvert de glace.