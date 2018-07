publié le 28/06/2017 à 11:09

Le grand défi internet de l'été est le dabke challenge. Depuis le début du mois de juin, le hastag #Dabkechallenge se multiplie sur les réseaux sociaux. Celui-ci est associé à des vidéos où l'on peut voir des groupes de personnes dansant main dans la main et tapant du pied en rythme. L'objectif est de faire monter le premier de la file sur le mur et qu'il continue à y danser.



À l'origine, ce challenge vient de la dabke, une danse folklorique issue de la culture libanaise, syrienne, palestinienne et jordanienne. Les versions varient selon les régions, mais le principe reste le même. Les danseurs se tiennent cote à cote par la main et tapent du pied en rythme. En bout de file, une personne mène la danse. Celle-ci se pratique souvent à l'occasion de mariages, banquets ou de grandes occasions. C'est lors d'une de ces fêtes, qu'un des meneurs de la danse a décidé de grimper au mur en s'appuyant sur les autres danseurs.

La scène a été vue des milliers de fois : le dabke challenge était né. Depuis, à l'occasion de fêtes (ou pas), d'autres personnes tentent de relever l'acrobatique défi avec plus ou moins de succès.

Mais à l'origine, la dabke, peut ressembler plutôt à ça :

