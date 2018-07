VIDEO - Une mamie danse le Hip-hop dans un TGV Paris-Bordeaux

publié le 28/10/2016 à 05:00

C'est prouvé, l'exercice physique permet de se maintenir jeune et en forme plus longtemps. Et ce n'est certainement pas les passagers d'un TGV reliant Paris à Bordeaux qui diront le contraire. Ces derniers ont apparemment assisté il y a quelques jours à une démonstration de force et de vitalité de la part d'une veille dame de 82 ans.





Alors qu'une bande de jeune hommes semblaient fêter un enterrement de vie de garçon dans la voiture-bar d'un TGV selon Tuxboard, ils ont commencé à entamer un "paquito", une tradition issue des férias de la France qui consiste à se balancer d'avant en arrière, assis sur le sol, en rangée les uns derrière les autres, et à porter la première personne de la file. Toujours sur la même musique : Un petit ricard dans un verre à ballon, de Ricoune (ou la version originale Paquito el chocolatero)

L'octogénaire se rendant au wagon-bar semble accepter de participer, un grand sourire sur les lèvres. Et a même terminé sur une figure issue du hip-hop. Devant la bande d'amis étonnés et joyeux, la vieille dame a réalisé un poirier !