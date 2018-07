VIDÉO - Texas : une poule a compris comment échapper à la chaleur

publié le 26/07/2018 à 19:56

Lorsqu'il fait chaud, très chaud, tous les moyens sont bons pour trouver un peu de fraîcheur. Un besoin commun à l'être humain et à la plupart des espèces animales, qui vivent parfois l'été comme une épreuve particulièrement pénible à passer. Au Texas, état du sud des Etats-Unis, l'air peut être étouffant et les journée très longues lorsqu'il s'agit de supporter la hausse des températures.



Comme le raconte le Tribunal du Net, vidéo à l'appui, une poule n'a pas hésité à employer les grands moyens pour se rafraîchir. Sur ces images, on peut voir Sissy installée dans la voiture des propriétaires de la ferme où elle vit avec de nombreux autres animaux. La particularité de la voiture est qu'elle est équipée d'un petit ventilateur en face duquel l'ingénieuse Sissy s'est installée, manifestement très fière d'avoir pensé à ce refuge, au contraire de l'ensemble de ses compagnons.

Il faut dire que Sissy a pris l'habitude d'un certain confort après avoir passé du temps dans la maison de ses maîtres, alors qu'elle récupérait d'un problème de santé. Un mode de vie auquel elle ne semble pas prête à renoncer...