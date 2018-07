publié le 30/06/2016 à 19:16

Les images sont sensationnelles mais donnent à réfléchir. Dans une vidéo de 3 minutes et 30 secondes, trois jeunes Russes ont mis en scène leur ascension de la tour Eiffel grâce à des caméras embarquées et un drone, pour un clip de promotion du tour-opérateur Travel-Ticker, une agence de voyage localisée aux Émirats Arabes Unis. On peut voir comment les trois casse-cou s’écartent des espaces ouverts au public après avoir acheté leurs tickets, pour entamer leur ascension. Ils empruntent ensuite des escaliers réservés au service, avant de finir leur ascension en grimpant sur la structure métallique du célèbre monument parisien.



Le tour-opérateur, qui a diffusé le clip vidéo sur son compte YouTube, affirme avoir financé le voyage à Paris des trois têtes brûlées. La vidéo aurait été tourné pendant le mois de juin 2016, mais l’entreprise ne donne pas plus de détail sur la date exacte du tournage.

Le résultat est impressionnant, mais cette campagne de pub soulève de nombreuses questions, comme le pointe 20 Minutes : "Comment les grimpeurs ont-ils pu déjouer la surveillance d’un des sites les plus touristiques de France en plein état d’urgence ? Comment ont-ils pu faire voler un drone autour de la tour Eiffel, contrairement à la réglementation, sans être inquiétés ? Une marque peut-elle, à des fins commerciales, sponsoriser des activités illicites et rémunérer des personnes qui mettent sciemment leur vie en danger ?"