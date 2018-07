publié le 28/03/2017 à 05:00

Ce touriste français se rappellera de son périple outre-Manche. Face à la beauté du Palais Saint-James, l'un des plus vieux châteaux de Londres, le vacancier se risque à entamer une petite danse devant les portes surveillées par la fameuse garde royale. A priori, l'homme n'a rien à craindre puisqu'il est de notoriété publique que ces soldats doivent rester imperturbables en toute circonstance.



C'est donc l'esprit léger qu'il entreprend quelques pas de danse discrets. Grossière erreur. Car dix secondes plus tard, le garde situé à droite explose. "Ohhhh ! Arrêtez et partez d'ici ! Vous avez déjà fait la même chose hier. Et éteignez votre caméra", fulmine-t-il après avoir violemment frappé le sol à l'aide de sa botte, sous l’œil médusé de son collègue. Le Français s'exécute aussitôt, visiblement très gêné par la situation, et ordonne benoîtement à celle qui l'accompagne d'éteindre la caméra.