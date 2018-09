publié le 13/09/2018 à 11:39

Véritable institution aux Etats-Unis, le rodéo compte plusieurs milliers de passionnés en France. Certains élèvent même des taureaux pour les former à cette activité étonnante, comme ce couple de Normands que nous avons rencontré cet été à un festival consacré à la musique country et au rodéo à Saint-Agrève, en Ardèche.



Sandrine Guidetti et son compagnon Stefano Baldon participaient au championnat d'Europe de rodéo. A la clé : 13.000 euros pour les vainqueurs, ce qui leur permettrait de compenser un peu leurs investissements.



Le rodéo, une passion dévorante

Car pour Sandrine, assistante vétérinaire et Stefano, gardien de nuit, leur arrivée en finale de ce championnat est le résultat d’un labeur quotidien dans leur ranch normand. Là-bas ils ont dix hectares entièrement pensés pour le bien-être de leurs animaux, une vingtaine de taureaux. En Ardèche, Stefano et Sandrine ont finalement décroché deux récompenses : une troisième place et un titre de meilleur jeune taureau. Une récompense très appréciée par ces éleveurs à la passion hors norme.