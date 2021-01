publié le 27/01/2021 à 19:29

Les aléas de la communication virtuelle auront provoqué un long moment de solitude pour Emmanuel Macron au Forum de Davos, mercredi 27 janvier. Le chef de l'État, en plein débat avec le président-fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a perdu le contact avec ce dernier.

Alors qu'ils étaient en train de dessiner les contours du "monde d'après", face à la pandémie mondiale de coronavirus aux conséquences économiques lourdes, la communication s'est brutalement arrêtée pendant la réunion.

"Je vous ai perdu Klaus !". Le président français s'est retrouvé devant le fondateur, figé sur l'image et muet, en raison d'une défaillance de la connexion internet. "Cher Klaus, je vous vois mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus", explique le locataire de l'Élysée qui, visiblement, peine à se retenir de rire.

«JE VOUS AI PERDU KLAUS! »

Le très très très long moment de solitude d’Emmanuel Macron hier en visio-conférence pour le Forum de Davos! pic.twitter.com/2aQ8VngpeQ — William Galibert (@WGalibert) January 27, 2021

Face à cette panne de communication, Emmanuel Macron interroge ses équipes alors que l'écran devient noir. Et finalement : "Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu !", lance le Marcheur alors que la connexion revient, soulagé que le rendez-vous virtuel puisse reprendre les débats.