04/10/2019

Un jeudi soir devant l'une des nombreuses salles de spectacles parisienne, une foule de plusieurs mètres de long est venue pour une jeune humoriste au visage et au nom encore méconnu : Inès Reg

Quatre soirs par semaine, depuis mi-septembre, Inès Reg vit son rêve : présenter son "one woman show" et faire rire les gens. "J'espère qu'ils vont adorer 1h20 de Inès, c'est ça le challenge : ce soir c'est une nouvelle soirée et j'espère que ces 500 nouvelles personnes passeront un moment au top !", dit l'artiste qui cache son trac avant la représentation en utilisant comme toujours son arme de l'humour.

Ce soir-là, le République affiche complet et plus de 500 personnes déchaînées, accueillent la nouvelle étoile du "stand-up" français. Cette ascension fulgurante, Inès Reg la doit en partie à une vidéo dont une expression a fait mouche : "C'est quand que tu me mets des paillettes dans ma vie Kévin ???".

Un sketch publié sur son compte Instagram qui a fait un véritable carton avec plus de 3 millions de vues. Mais si Inès Reg est une révélation pour le grand public, elle n'est pourtant pas une débutante, loin de là. Elle avait même déjà été repérée par Jamel Debbouze.

Mais l'homme sur lequel la jeune femme s’appuie, c'est Kevin Debonne, le fameux Kevin des paillettes qui est aussi son mari, son coauteur et l'humoriste qui fait sa première partie ! De multiples casquettes, qu'il ne semble avoir aucun mal à porter. "Pas de jalousie, non il faut la mettre dans la lumière", précise-t-il.

Ce soir là, ce petit bout de femme d'un 1,50 mètre embarque la salle avec légèreté. Avec son humour sans fard et sans complexe, Inès Reg est en passe de se tracer un avenir brillant.