et La rédaction de M6

publié le 22/02/2019 à 14:24

Les passagers de l'avion qui reliait Pekanbaru à Jakarta en Indonésie, se souviendront longtemps de ce vol et de son invité surprise. Il ne s'agissait pas de serpents comme dans le film catastrophe culte avec Samuel Lee Jackson, mais bien d'un scorpion géant. L'animal s'était logé entre deux compartiments à bagages, créant la panique à bord de l'avion.





Plusieurs passagers ont partagé des photos et vidéos sur les réseaux sociaux. On peut y voir le scorpion de grande taille, se faufiler entre les compartiments à bagages. Une fois le personnel de bord prévenu, impossible de mettre la main sur l'animal venimeux, comme le rapporte le Straits Times.

D'après le journal asiatique, la compagnie enquête pour comprendre comment cet effrayant passager clandestin s'est retrouvé à l'intérieur de l'appareil. D'après une hôtesse de l'air, la créature ressemblait à un scorpion des forêts, l’un des plus agressifs en Indonésie.