publié le 16/04/2020 à 03:11

Cette scène pourrait bien se répéter jusqu'à la fin du confinement, prévu à partir du 11 mai. Sur la plage déserte de Kerjouanno, dans le Morbihan, un chevreuil s'est baigné, seul, ce samedi 11 avril.



La scène a été captée par une habitante de la commune, qui a filmé la chevauchée du chevreuil depuis sa maison du bord de mer. "Un moment hallucinant… Il s’est éclaté !", raconte-t-elle sur sa publication Facebook partagée plus de 14.000 fois. Après une demi-heure de baignade, l’animal est finalement revenu sur la plage par les rochers, et a couru quelques minutes avant de repartir dans la forêt. "Les miracles du confinement ! Les animaux reprennent le pouvoir et sont bien content qu’on soit enfermé à la maison. Chacun son tour", écrit-elle encore sur sa page Facebook.

Depuis le début du confinement, plusieurs scènes montrant des animaux investir de nouveau les villes ont été filmées par des habitants.