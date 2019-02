publié le 21/02/2019 à 02:40

Le terme "saule pleureur" prend ici tout son sens. En effet, une vidéo virale sur internet montre un arbre dont l'eau coule sous son écorce comme s'il était en train de pleurer. Ce spectacle fascinant a été filmé à Evanston, dans la banlieue de Chicago au nord des États-Unis.



Cet incroyable phénomène est le résultat d'un brusque changement de température. Ainsi, de l'eau ruisselle sous une fine couche de glace qui recouvre le tronc. La vidéo n'est, a priori, pas truquée. D'ailleurs d'autres internautes ont observé le même phénomène à d'autres endroits.

L'histoire de cette arbre peut porter à sourire ou étonner mais la réalité qui se cache derrière est bien moins reluisante. En effet, les États-Unis souffrent de plus en plus des bouleversements liés au dérèglement climatique, responsable à la fois de la multiplication des ouragans dévastateurs dans le golfe du Mexique et des incendies géants qui déciment les forêts et font des milliers de victimes chaque année notamment en Californie.