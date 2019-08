Une ville allemande offre un million d'euros à celui qui prouvera qu'elle n'existe pas

publié le 24/08/2019 à 10:11

En 1993, lors d'une soirée étudiante, Achim Held, un étudiant en informatique, affirme que la ville allemande de Bielefeld, située à 300 kilomètres de Berlin, n'existe pas. L'année suivante, l'étudiant publie sa théorie sur internet : selon lui, cette ville ferait partie d'une vaste conspiration. Et à partir de là, ce qui ne devait être qu'une blague potache a finalement tourné en véritable complot.

Dès lors, les théories les plus folles éclosent : pour certains, Bielefeld serait une invention de la CIA, du Mossad et des aliens. D'autres prétendent qu'elle n'est qu'une illusion créée par une organisation obscure. Aujourd'hui encore, l'existence de cette mystérieuse ville est encore mise en doute.

Mais les autorités de Bielefeld, elles, ont vu là une occasion d'organiser une opération de communication géante. Elles ont décidé, pour les 25 ans de cette théorie, d'offrir un million d'euros à la personne qui arriverait à prouver son inexistence.

"Une preuve irréfutable"

Comme l'explique le journal allemand Süddeutsche Zeitung, le maire, Pit Clausen, attend une "preuve irréfutable". "Nous comptons sur votre créativité et attendons avec impatience les preuves sous toutes leurs formes. Les textes, photos et vidéos sont évidemment autorisés", précise le site officiel de l'événement.

Que les citoyens allemands se rassurent : aucun argent public n'est en jeu. Ce sont des entreprises et institutions privées, impliquées dans le fonctionnement de la ville, qui ont mis la main à la poche. Et pour mettre en jeu une telle somme, les autorités locales sont sûres d'elles : elles parviendront à réfuter la quasi totalité des rumeurs et théories qui leur seront amenées, grâce au soutien d'experts universitaires.

Ceux qui souhaitent participer ont jusqu'au 4 septembre pour envoyer leurs preuves. Et si aucun gagnant n'est désigné, une cérémonie officielle sera organisée dans la ville pour mettre définitivement fin au "complot de Bielefeld".