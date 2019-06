publié le 04/06/2019 à 05:05

Avoir la tête dans les étoiles à 5 mètres sous l'eau, c'est ce que propose Under, le premier restaurant sous-marin d'Europe. Chaque soir, 40 couverts sont servis devant une baie vitrée de plus de 30 mètres carrés dans la mer du Nord.



"Les clients du restaurant vivent une aventure. Ils explorent eux-mêmes la nature", explique Trond Rafoss, biologiste marin impliqué dans le projet. "Ici, ce n'est pas un aquarium. Ce sont plutôt les poissons qui pourraient nous considérer comme un aquarium parce que ce qu'il se passe dehors est sous contrôle naturel".

Si les eaux froides de Norvège n'abritent ni poisson clown, ni requin, le restaurant Under se distingue par son menu gastronomique. Et pour proposer 15 plats par menu, le chef a une source d'inspiration permanente. "Nous avons une petite fenêtre à côté de la cuisine et chaque fois qu'un poisson un peu spécial passe, je m'arrête et je me demande quel goût il peut bien avoir", s'amuse Nicolai Ellitsgaard, le chef cuisinier du restaurant.

Pour goûter ces spécialités, il faut s'y prendre au moins 5 mois à l'avance et prévoir un budget de 230 euros par personne.