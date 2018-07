Un vol New York-Paris fait escale en Irlande pour une pause pipi

Reliant New York à Paris, le vol OpenSkies a été contraint de faire escale en Irlande.

publié le 28/12/2016 à 10:50

L'impatience était maître mot à bord du vol New York-Paris de la compagnie OpenSkies, filiale de British Airways. S'il ne restait qu'une heure et demie de vol, les plaintes des passagers face à l'impossibilité d'utiliser les toilettes ont été telles que la décision a été prise d'opérer une escale en Irlande, à Shannon, dans l'Ouest du pays, rapporte The Independent.



L'équipage du Boeing 767 a bien confirmé que les toilettes n'étaient pas utilisables pour les 90 minutes restantes du vol. C'est donc une escale en Irlande à laquelle ont eu le droit les 172 passagers. L'avion a pu repartir avec deux heures de retard. Une longue pause pour que les ingénieurs puissent réparer les toilettes.

Contactée par The Independent, la compagnie aérienne British Airways a indiqué qu'elle était "vraiment désolée pour les inconvénients que cette escale a pu provoqué mais que la sécurité était leur plus grande priorité".