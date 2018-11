Un mystérieux avion fantôme est visible sur Google Earth

publié le 09/11/2018 à 01:19

Sa présence étonne et intrigue. Un mystérieux avion fantôme a été découvert en pleine mer sur Google Earth, rapporte Paris Match. Robert Morton, un quinquagénaire britannique, s'amusait sur le site lorsqu'il a aperçu cet avion en pleine mer du Nord. "C'est incroyable, mais surtout très étrange", a-t-il confié au Mirror, précisant que l'appareil était situé non loin d’Édimbourg.



"On a vraiment l'impression que l'avion est sous l'eau. C'est extrêmement bizarre", a ajouté le quinquagénaire. Comme le précise Paris Match, l'aéroport le plus proche est situé à une vingtaine de kilomètres de ce point de localisation. Comment expliquer cette étrange image ? Serait-ce un reflet ? L'idée a été rapidement mise de côté, car l'avion semble être dans le bon sens, ajoute l'hebdomadaire.

Une des hypothèses les plus plausibles veut que le satellite ait été placé au-dessus de l'avion afin de capturer ces images. L'équipe aurait alors oublié de supprimer l'image de l'avion sur cette localisation. Il n'y a aucune chance qu'un avion soit réellement sous les eaux, sachant qu'aucun accident aérien n'a eu lieu dans cette zone.