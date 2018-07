Cute Lost Cat Rolling Around in Catnip Toys in Pet Store

publié le 31/01/2017 à 11:21

La vidéo a déjà été vue plus d'un million de fois. Depuis quelques jours, les internautes s'amusent de voir ce chat hors de contrôle dans un magasin pour animaux des Pays-Bas. Début janvier, ce chat parvient à s'enfuir de chez son maître et réussit à s'introduire dans un magasin pour animaux. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il aperçoive le rayon "herbe à chat", bien connue des propriétaires de félins domestiques. Ces petites graminées le plus souvent à base de graines d'orge, de blé ou de seigle permettent aux chats de se purger.



À la vue des ces friandises, le chat fugueur perd toute maîtrise de lui, et se roule dans le rayon, renversant les petits sachets par terre. Apparemment très heureux de se prélasser sur les étagères, l'animal a fait l'animation de tout le magasin. Des témoins présents sur place n'ont pas pu s'empêcher de filmer la scène et de la partager sur YouTube.