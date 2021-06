publié le 09/06/2021 à 15:46

Téléphones, portefeuilles, lunettes, valises... Les objets les plus fréquemment oubliés à bord d'un VTC sont plutôt ordinaires. Mais en publiant la liste des effets personnels abandonnés, la compagnie Uber évoque également un certain nombre d'objets vraiment inattendus.

Alors que l'an dernier, les utilisateurs avaient déclaré avoir oublié une "plume de perroquet", une "tondeuse" ou encore "les papiers de mon chat", les réclamations ont, cette année, parfois porté sur un "bocal de cornichons", "un sac de course rempli à craquer de fromages", une "roue de secours", "une sangle en cuir très clair argentine qui sert pour les taureaux", mais aussi "un diable de transport Ikea" et un "contrat de travail".

La compagnie note également l'apparition massive d'objets en rapport avec la crise sanitaire, des masques aux dossiers médicaux en passant par une "prothèse de la main". Si vous veniez à oublier à bord votre caddie de course ou votre robe de mariée, Uber indique sur site la marche à suivre :

- Ouvrez votre application Uber et cliquez sur les 3 traits en haut à gauche.

- Allez sur l’onglet “vos courses” et sélectionnez la course en question

- Cliquez sur “J’ai perdu quelque chose ” puis “Contacter mon chauffeur à propos d’un objet oublié”

- Renseignez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes immédiatement joignable (le vôtre ou celui d’un ami) et cliquez sur “Envoyer”. Le système va immédiatement vous appeler à ce numéro et vous mettre en relation, de manière anonyme, avec votre chauffeur.