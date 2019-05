Tout sur les tomates !

publié le 13/05/2019 à 13:02

Connu pour ses engagements en faveur de la préservation de la biodiversité, notre invité, le « prince jardinier » Louis Albert de Broglie, a créé le Conservatoire National de la Tomate, au château de la Bourdaisière, en Touraine : une collection unique de tomates du monde entier, aux formes et aux couleurs parfois étonnantes, des variétés anciennes ou rares aux plus connues de nos potagers.





à lire : Les Tomates du Prince Jardinier – 650 variétés et leurs recettes aux éditions Michel Lafon.

