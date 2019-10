publié le 08/10/2019 à 13:00

Peintre de la vie moderne et portraitiste de l’intime, il a vécu dans l’envers du décor des cabarets et des maisons closes. Infirme, déçu de l’amour, il a pourtant composé une œuvre pleine de vie, d’énergie et de tendresse, à admirer au Grand Palais, à Paris, du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020. On vous raconte l'histoire de Toulouse Lautrec avec notre invitée Florence Monteil, chef du service culture au magazine Notre Temps.

Combien de toiles, d’aquarelles, de lithographies, de dessins a-t-il produits ? Que boit-il ? Comment dessine-t-il, peint-il quelle est sa technique ? qui dessine-t-il ? Qu’est ce qui frappe dans son dessin ? Le mouvement ? Ironique pour cet homme immobile ?

De quelle famille vient-il ? Qui sont ses parents ? De quoi souffre-t-il ? Quelle enfance mène-t-il ? Et à 14 ans, que lui arrive-t-il ? Quels traitements terribles va-t-il subir ? Ce sont ces affiches que l’on connait bien aujourd’hui, quelles sont les plus connues ? Qui met-il à l’honneur ? De quoi meurt-il le 9 septembre, où est-il d’ailleurs ? quels seront ses derniers mots ?



