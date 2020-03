publié le 03/03/2020 à 20:00

Quoi de plus simple - et de plus génial - qu'une roue ? Qui a pu bien l'inventer ? L’écrivain Raphaël Meltz a mené l'enquête et, de Sumer, à la Pologne en passant par l'Ukraine, il nous raconte la folle histoire d'un objet qui nous est devenu indispensable.

Est-il possible de dater précisément l’invention de la roue ? Comment peut-on retracer l'histoire de la roue ? Comment fonctionne la datation au carbone 14 ? Pourquoi pense-t-on que la roue a été inventée à Sumer ? La roue a-t-elle été inventée à Sumer, en Pologne ou en Ukraine ? Comment la roue s'est-elle perfectionnée ? Pourquoi les Aztèques et les Japonais ont-ils délaissé la roue ?

Notre invité nous parlera de la manière dont la roue s'est diffusé dans le monde, et nous racontera l'histoire du vélo, du premier vélocipède au vélo électrique.

A lire : Histoire politique de la roue chez La Librairie Vuibert

Histoire-politique-de-la-roue