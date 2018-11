Simone et Brigitte : deux icônes françaises !

publié le 21/11/2018 à 13:00

Simone et Brigitte

Actrices majeures de la seconde moitié du XXe siècle, Simone Signoret et Brigitte Bardot n’ont que treize années d’écart et tout semble opposer l’intellectuelle Signoret à la sensuelle-sexuelle Bardot. Pourtant on va découvrir que beaucoup de choses rassemblent en réalité ces deux icônes, qui ont marqué le cinéma français des années 50 et 60. Notre invitée Emmanuelle Guilcher dresse un portrait parallèle troublant à l’encontre des clichés de l’héroïne mythique de Casque d’or et de celle de Et Dieu créa la femme.



à lire : Simone et Brigitte, deux icônes à la française publié chez Larousse.