Seuls sur la planète blanche

publié le 18/10/2019 à 13:00

Cyprien Verseux a 28 ans. Astrobiologiste de formation, il a été chef de station sur une des bases scientifiques les plus isolées du monde...

Cette base coupée de tout c'est Concordia où se déroulait la mission DC14 avec un équipage de scientifiques et de glaciologues Italiens et Français.

épaulés d'un cuisinier, d'un médecin et de techniciens de maintenance.

Cyprien Verseux nous raconte cette année hors-norme passée en huis-clos dans cette base scientifique en plein cœur de l'Antarctique, seul, ou presque, sur la planète blanche...

