Séparés après la guerre, Robert et Monique se retrouvent 75 ans plus tard

publié le 11/06/2021 à 11:50

La libération, en 1945, les avait séparés, Robert et Monique viennent de se retrouver. Ils avaient passé la guerre ensemble, quand ils étaient encore enfants. Monique, 87 ans et Robert, 82 ans, se retrouvent, 75 ans plus tard.

"Robert, je suis très heureuse de t'avoir retrouvé, se réjouit Monique. Le petit garçon est devenu grand." Bonheur partagé par Robert, qui évoque "un truc inespéré". La maman de Monique avait sauvé Robert, petit juif de 4 ans à l'époque.

"Mes parents ont été arrêtés en novembre 1943, raconte Robert. La famille de Monique, quand elle l'a appris, est venue me chercher à l'école et m'a sauvé la vie, au nez et à la barbe des Allemands, qui me cherchaient."

Monique avait alors 10 ans. Elle a vécu pendant 3 ans avec Robert, alors que la mère de ce dernier était exterminée à Auschwitz. "C'était comme un frère, quelqu'un qu'il fallait que je protège de la peine d'avoir perdu sa maman, de tout ça", raconte-t-elle.

Après la guerre, Robert est récupéré par son père, survivant des camps de concentration. Monique n'aura alors plus de nouvelles de son petit frère de cœur. Mais 75 ans plus tard, ils se sont retrouvés. "On n'arrive pas à la croire", s'émeut Monique. "C'est quand même extraordinaire", approuve celui avec qui elle a partagé une tranche de vie si intense.