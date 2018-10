publié le 04/10/2018 à 19:06

La jeune fille ou la vieille femme ? Laquelle distinguez-vous d’abord sur cette image ? Soit vous percevez du premier coup d’œil la jeune femme, positionnée de trois-quarts, regardant au loin. Soit c’est le profil gauche d’une femme âgée, le regard bas, qui vous saute aux yeux. Car selon votre âge, vous ne percevrez sans doute pas cette illusion d’optique de la même façon, à en croire une récente étude menée par deux psychologues australiens.

Intitulé “Ma femme ou ma Belle-Mère”, ce portrait ambigu du dessinateur britannique William Ely Hill est inspiré d’une carte postale allemande. Publié en 1915 dans un magazine humoristique, il ne cesse depuis d’intriguer la communauté scientifique. Plus d’un siècle plus tard, ce trompe-l’œil vient de nous apporter un enseignement basé sur une expérience conduite sur 393 participants.

"My Wife and My Mother-In-Law"- W. E. Hill Crédit : Wikimedia Commons

Un préjugé générationnel ?

L’image a en effet été montrée une demi-seconde à 242 hommes et 141 femmes, tous âgés entre 18 et 68 ans (l’âge médian étant de 32 ans). Et les résultats sont sans appel. La plupart des jeunes participants ont tout de suite repéré la jeune femme. Alors que les plus âgés, au contraire, y ont vu leur semblable.

"Nous nous sommes intéressés à la manière dont les différences individuelles (...) telles que l'âge, font que les gens voient les choses différemment", explique Michael Nicholls, l’un des auteurs de cette étude. “La chose la plus intéressante, poursuit-il, est que ce préjugé semble être inconscient. L'image n'a été montrée que pendant une demi-seconde et on n'a pas dit aux observateurs qu'ils devaient juger de l’âge”.

L’étude cherchait justement à déterminer si “les préjugés liés à l’âge affectent l’interprétation initiale d’une image à un niveau subconscient”. Les chercheurs y voient même des répercussions sociales. “Bien que la perception des visages dépende de processus neuronaux, elle est également conditionnée par des processus sociaux”, concluent les auteurs. Nous aurions en effet tendance à prêter davantage attention aux personnes de notre tranche d'âge, plutôt qu'à quelqu'un appartenant à une autre génération.