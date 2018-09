Savez-vous tout du caca ?

publié le 10/09/2018 à 13:02

Le caca représente 50 kilos par personne et par an, soit 350 millions de tonnes pour 7,55 milliards d’êtres humains.

Dans l’Egypte ancienne, mélangé à de la bière, du goudron et du miel, il cicatrisait les plaies. Pour Freud c’est le 1er cadeau du bébé à ses parents.

Il a inspiré artistes, peintres, écrivains et cinéastes.

La journaliste Caroline Balma-Chaminadour a mené l’enquête au delà des tabous du transit.



à lire : Le livre (très sérieux) du caca paru chez Jouvence Editions.



Le livre (très sérieux) du caca