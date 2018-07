publié le 26/05/2018 à 11:02

Le tournoi de Roland-Garros à débuté. Comme à Cannes, on y trouve du glamour, comme sur le Tour de France on y trouve de grands sportifs, comme à l'Eurovision, la France ne gagne jamais.



Roland-Garros est suivi par les amateurs de sport, auxquels s'ajoutent cette année ceux qui ont plus de temps, car ils ont malencontreusement dû renoncer à leurs rêves : merci Parcoursup. Parcoursup, c'est ce logiciel qui refuse tous les vœux. Heureusement que ce n'était pas lui dans la lampe d'Aladdin parce que sinon, le film aurait eu moins de succès.

En tous les cas, je voulais donner envie à plus de gens de suivre cet événement sportif. Voici donc 10 bonnes raisons de suivre Roland-Garros. 1 : le look des joueurs qu'on ne voit que là-bas, 2 : parce que c'est un tournoi créé pendant les Années folles, 3 : dans le public il y a beaucoup de milliardaires, de chefs d'entreprises et d'hommes politiques, 4 : parce qu'on apprend des choses.

5 : parce que comme au mariage de Meghan et Harry il y a une célèbre personne aux cheveux blancs qui parle anglais, sauf que ce n'est pas la Reine mais Nelson Monfort, 6 : parce qu'il y a des moments d'anthologie, 7 : le tennis c'est fédérateur, 8 : parce que ce sont des gens qui se rencontrent pour gagner à un cheveu une coupe qui fait rêver tout le monde, 9 : parce que les femmes y sont payées aussi bien que les hommes et 10 : parce qu'on veut tous connaître le nom d celui qui va se faire battre par Rafael Nadal.