publié le 28/08/2017 à 14:14

Un jour sur les toits de la cathédrale de Reims. Quoi de plus normal puisque l'homme qui s'y trouvait encore vendredi soir, avait reçu un appel du Tout Puissant. Dieu en personne lui ordonnait d'aller nettoyer le toit et la flèche de la cathédrale de Reims. Pour lui rendre tout son éclat. Monsieur Propre s'est donc exécuté.



Il a profité d'une porte mal fermée pour accéder aux échafaudages installés à l'arrière de l'édifice et a commencé sa montée au ciel, seulement guidé par la voix divine. C'est à 22h15 qu'une passante l'a aperçu en train de jouer les équilibristes. La police, les pompiers, venus en nombre, une unité spécialisée dans l'escalade ont pu déloger sans heurt cet homme de 39 ans, originaire de Nancy.

Pas de tout ivre, pas du tout violent, juste un peu illuminé, il a déclaré qu'il était monté un peu plus tôt sur la cathédrale mais n'avait pas pu finir le "ménage" à cause d'un orage. "Toi toi mon toit" pourrait chanter ce disciple du balai-brosse qui avait déjà tenté de lessiver, toujours sur recommandation personnelle du Seigneur, la toiture de la cathédrale de Strasbourg.