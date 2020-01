Qui était vraiment Philippe Séguin ?

et Thomas Hugues

publié le 03/01/2020 à 13:02

Pourquoi la personnalité et le destin inachevé de Philippe Séguin continuent-ils de fasciner 10 ans après sa mort brutale en 2010 ? Qui était l’homme derrière le politique ? On découvre son parcours avec son ancien collaborateur et biographe, Arnaud Teyssier.

Quels postes clés a-t-il occupé tout au long de sa carrière ? Avait-il l’étoffe d’un président de la république ? Philippe Séguin est né en Tunisie, dans quelle famille a-t-il grandi ? Quel élève était-il ? Il aurait pu devenir journaliste mais il choisit la politique, pourquoi ? Quand devient-il gaulliste ?

Quelle droite incarnait-il ? Pourquoi est-il devenu le chef de file du non au Traité de Maastricht en 1992 ? Sur quels sujets a-t-il eu un temps d'avance ? Qu'a-t-il apporté à la cour des comptes ? Qu'a-t-il apporté au football professionnel français ?







à lire : Philippe Séguin chez Perrin.

Philippe-Seguin